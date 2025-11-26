Marquinhos, primer futbolista con 500 partidos con PSG

El futbolista de 31 años Marquinhos, en la disciplina del club francés desde 2013, donde llegó en los primeros años del propietario qatarí, ha ido escalando peldaños, hasta que el 31 de mayo levantó la primera Liga de Campeones del club, un hito histórico.

Marcos Aoás Corrêa, nacido el 14 de mayo de 1994 en São Paulo, criado en el Corinthians, llegó al PSG procedente de Roma, donde disputó una temporada.

Asociado en sus primeros años a su compatriota Thiago Silva, ha ido superando las etapas, los malos momentos y las grandes alegrías de un club con el que atesora diez ligas francesas, siete Copas de Francia y una Supercopa de Europa, recientemente conquistada precisamente ante el Tottehnam.

Su nombre queda asociado para siempre al PSG versión Qatar, que le ha convertido en un símbolo más allá de su calidad, también de su compromiso con la camiseta. El brasileño ha disputado 110 partidos de Liga de Campeones, ha marcado 42 goles en su carrera en la capital francesa, ha ganado más de 350 partidos.

Hace ya varias semanas que Marquinhos era el jugador con más partidos con la camiseta del PSG, cuando superó al mítico Jean-Marc Pilorget, que tenía 435 entre 1975 y 1989. El capitán del PSG, que llegó al club en julio de 2013, con sólo 19 años, de la mano de los propietarios cataríes del club, ha ido escalando peldaños en la jerarquía de la entidad, hasta convertirse en uno de los más respetados del vestuarios y queridos de la grada.

A la sombra de su compatriota Thiago Silva en sus primeros años, Marquinhos heredó el brazalete de capitán cuando el exjugador del Milan, que había aterrizado en París en 2012, se marchó al Chelsea tras ocho campañas en el Parque de los Príncipes.

Los aficionados del PSG descubrieron entonces a un sólido timonel del que valoran su compromiso con los colores cuando las cosas han ido bien y cuando han sufrido duros varapalos, sobre todo en la escena europea. Internacional con Brasil, el jugador ha conseguido la Copa América de 2019 y el oro olímpico de 2016 con Brasil, con la que ha disputado 102 partidos y marcado 7 goles.

Con contrato hasta 2028, el jugador puso fin este verano a los rumores que le situaban fuera del Parque de los Príncipes y aseguró que pretendía mantenerse en el máximo nivel con la vista puesta en el Mundial de Norteamérica del año próximo.

Rechazó sustanciosas ofertas de ligas del golfo Pérsico y decidió afrontar la creciente competencia interna, con el ecuatoriano William Pacho consolidado en el eje de la zaga y la llegada del ucraniano Ilya Zabarni, que no parece haberle perturbado. EFE