Brasil avanza a cuartos con exhibición de Amandinha y Emily Marcondes ante Italia (6-1)

El trío del Melilla Torreblanca, formado por Amandinha, Emily Marcondes y Ana Luiza, dejó su sello con cuatro de los seis goles de las brasileñas.

El conjunto de Wilson Sabóia volvió a exhibir su conocida autoridad competitiva, sostenida en la jerarquía de sus figuras y en un ritmo de juego que Italia sólo pudo seguir durante la primera mitad.

Brasil golpeó desde el inicio con el tanto de Ana Luiza a los 31 segundos, un aviso de lo que sería una actuación coral pero con nombres propios destacados.

Pese al dominio inicial, Italia logró equilibrar por momentos el partido gracias al talento de Renatta Adamatti, nacida en Brasil pero con pasaporte italiano, que firmó el 1-1 y confirmó el peso que está adquiriendo en el esquema italiano.

Su capacidad para aparecer entre líneas y generar ventajas obligó a la defensa brasileña a extremar la atención durante la primera parte.

El conjunto sudamericano recuperó pronto la iniciativa.

La calidad técnica y el criterio de Emily Marcondes resultaron diferenciales en la construcción del juego brasileño.

Fue la autora del tanto que permitió a Brasil marcharse con ventaja al descanso y, además, actuó como enlace permanente entre la primera línea y el ataque, acelerando el ritmo cuando el equipo lo necesitaba y gestionando las posesiones con una madurez táctica que se notó en cada secuencia ofensiva.

Tras el intermedio llegó la avalancha brasileña y el inicio del segundo tiempo estuvo marcado por la irrupción de Amandinha, que en apenas 40 segundos firmó un doblete que rompió definitivamente el partido.

Su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos, su lectura para atacar los huecos y su eficacia en la definición volvieron a poner de manifiesto por qué es considerada una de las mejores jugadoras del mundo. Cada intervención suya elevó la intensidad del encuentro y desbordó a una Italia que ya no pudo recomponerse.

Debora Vanim y Camila, autora del 6-1 definitivo, completaron el marcador de una Brasil que llega a los cuartos con pleno de victorias y con la sensación de haber encontrado su buen estado de forma a tiempo.

Italia, por su parte, se jugará el pase como segunda del grupo el martes ante la República de Irán, duelo que afrontará sin Nicoletta Mansueto, expulsada con roja directa, y con la responsabilidad creativa que volverá a recaer en Adamatti, una de las pocas que logró inquietar a la sólida maquinaria brasileña.