Chivu: “La calidad del Atleti emergió tras el empate”

“Sabemos lo difícil que es jugar aquí, con la organización defensiva y la calidad que tienen los jugadores del Atlético de Madrid. Aguantamos y fuimos dominantes en ciertos momentos, pero su calidad emergió tras el empate. Es un equipo fuerte, con organización y te pone en dificultades en todos los frentes”, expresó en rueda de prensa.

“En el córner, a pesar de estar en el área con los mejores, sufrimos el gol. A mis jugadores les digo que hay que mantener la cabeza alta y aprender de los errores. No hay que perder el optimismo ni la motivación. Hay que hacer algo más”, añadió.

Para él, su equipo hizo “un buen partido” en la segunda parte.

“Nuestro gol nace de una acción de determinación. Es lógica la reacción del Atlético. Necesitábamos energía para hacer algo más. He visto determinación y un equipo que quiso ser lo que pretende. La suerte no nos acompañó”, apuntó.

