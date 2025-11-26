Fútbol Internacional
26 de noviembre de 2025 - 14:05

El chileno Pellegrini cita a sus 23 disponibles para el duelo del Betis contra el Utrecht

Sevilla (España), 26 nov (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, convocó este miércoles a los veintitrés futbolistas que tiene disponibles para el partido de mañana en el estadio de La Cartuja (Sevilla, suroeste de España) ante el Utrecht neerlandés, correspondiente a la fase clasificatoria de la Liga Europa de fútbol.

Por EFE

El Betis ofreció la lista de convocados con la baja de última hora del delantero congoleño Cédrick Bakambu, con fiebre y problemas estomacales, que se suma a las ya conocidas por lesiones de diversos grados de Pau López, Héctor Bellerín y el argentino Giovani Lo Celso.

La lista de convocados del Betis para recibir al Utrecht es la formada por Álvaro Valles, Adrián, Manu González, Aitor Ruibal, Ortiz, Bartra, Llorente, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Amrabat, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fornals, Antony, Isco, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Pablo García y Cucho Hernández.