Foyth: "Debemos ganar los partidos en casa e intentar llegar con vida al último"

"Ahora, en casa, debemos afrontarlo con mucha seriedad, intentar buscar los tres puntos en cada uno de los partidos y llegar con vida al último. Sabemos que hay que levantarse lo más rápido posible, que todavía tenemos posibilidad de clasificar. Obviamente que tenemos fe, tenemos esperanza y hay que moverse en esa línea y seguir confiando en nosotros. Creo que hicimos un partido muy bueno, pero por momentos en 'Champions' no nos salen las cosas y no nos está acompañando la suerte", indicó en declaraciones facilitadas por el club.

"En la ducha, tras el partido, estábamos hablando que tenemos que ganar los tres partidos, no hay margen de error. Quizás ganando los tres partidos no nos dé, pero es lo que nos queda ahora.No es la 'Champions' que todos imaginábamos, que todos soñábamos y por la que trabajamos tanto el año pasado y eso nos duele mucho.Pero somos un grupo muy unido y no vamos a dejar que este resultado nos afecte", prosiguió el internacional albiceleste.

Foyth, que fue protagonista del partido tras ser expulsado al cometer el penalti que supuso el 2-0 en el arranque de la segunda mitad, señaló: "Por mi parte, pedirle disculpas a mis compañeros, a pesar de que no tuve en ningún momento intención de tocar la pelota con la mano. Si yo tuviera alguna intención me tendría que haber dedicado a ser portero porque los reflejos serían extraordinarios".

Y es que el zaguero sudamericano se mostró crítico con la actuación arbitral. "Creo que las decisiones del árbitro fueron muy duras para nosotros. Ya no hay nada que hacer obviamente, ya no sirve quejarse, no sirve decir más cosas, pero bueno nos duele porque creo que el primer tiempo habíamos hecho un grandísimo trabajo, sentíamos que teníamos el partido controlado y en dos decisiones el partido se te va".

"Pedirle también disculpas a la gente que viajó, la verdad es que las cosas no están saliendo en 'Champions' como queríamos. Estamos trabajando muchísimo para que nos salgan, creo que lo demostramos en el primer tiempo, pero no pudo ser. Agradecerles por el apoyo y que sepan que vamos a seguir intentándolo", concluyó.