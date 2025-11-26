Mundial Sub 17 Qatar: Portugal ante Austria, por la corona

Austria llega a la final como la mejor defensa de todo el campeonato, con su sólo gol en contra en siete partidos. Un nombre se destaca por encima del resto, Johannes Moser, hombre de las semifinales ante la ‘Azurra’ con un doblete.

El extremo izquierdo que actualmente juega en el Liefering, filial del Salzburgo que compite en la Segunda división de Austria, es el máximo goleador del Mundial con ocho tantos y su nombre empieza a ser vinculado a grandes equipos del continente como el Bayern de Múnich.

Por su parte, Portugal necesitó acudir a la tanda de penaltis para doblegar a Brasil en semifinales, en un torneo en el que accedió como segundo del Grupo B por detrás de Japón.

Durante el camino, el conjunto luso venció también a Argentina, México y Suiza en dieciseisavos, octavos y cuartos, respectivamente, antes del previo paso a la final.

Brasil-Italia, por el bronce

Las selecciones de Brasil e Italia se miden este jueves por el tercer lugar en la clasificación final del Mundial Sub 17, a partir de las 9:30 de nuestro país.