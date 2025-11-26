Palmeiras viaja a Lima con tres lesionados en su delegación

El conjunto verde de São Paulo viajó a Perú directamente desde Porto Alegre, donde el martes cayó por 3-2 ante Gremio, en un partido en el que actuó con un equipo repleto de suplentes con el objetivo de preservar a los titulares para la decisión continental.

Pese a que el partido con Gremio era decisivo y podía definir el título del Campeonato Brasileño, el técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, dejó fuera del encuentro de Liga a once jugadores considerados titulares, para darle prioridad a la recuperación física antes del viaje.

De los titulares habituales de Palmeiras tan solo el uruguayo Joaquín Piquerez y los atacantes Andreas Pereira y Allan viajaron a Porto Alegre, pero comenzaron el partido en el banquillo y solo disputaron algunos minutos.

Tras dormir en Porto Alegre, el grupo embarcó al mediodía de este miércoles a Lima en vuelo chárter, con llegada prevista para las 17:00 hora de Perú (22:00 GMT).

La presencia de Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista en la delegación tiene un objetivo más emocional que deportivo, ya que el club considera importante la participación de los tres para la cohesión del plantel.

De los tres, solo Weverton, en fase final de recuperación de una fisura en la mano derecha, tendría condiciones de disputar la final.

Paulinho, uno de los principales refuerzos del Palmeiras este año, y Lucas Evangelista permanecerán con el grupo, pero sin perspectivas de actuación.

De la delegación forman parte los principales internacionales del Palmeiras, incluyendo al atacante y goleador argentino José Manuel 'Flaco' López, al defensa central paraguayo y capitán Gustavo Gómez y a Piquerez.

Palmeiras realizará entrenamientos jueves y viernes por la tarde en el estadio Alejandro Villanueva, casa del Alianza Lima.

El club paulista busca convertirse en el primer brasileño en acaparar cuatro títulos de la Libertadores, algo a lo que también aspira su rival Flamengo, así como cerrar 2025 con al menos un título, algo que ha sido ley desde la llegada de Abel Ferreira.

Pese a que Ferreira dejó clara la alineación que usará en la final al preservar a los titulares en el último partido, el delantero Sosa, uno de los más destacados en el partido con Gremio podría jugar y arrebatarle el lugar a Felipe Anderson y completar el trío de atacantes con Vitor Roque y 'Flaco' López.

La alineación más probable para el sábado es la siguiente: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo y Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira y Raphael Veiga; Felipe Anderson (o Sosa), José Manuel 'Flaco' López y Vitor Roque.