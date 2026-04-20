Diego Gómez y la lesión en la rodilla izquierda: “No es nada grave”

Diego Gómez apagó las alarmas rompiendo el silencio en redes sociales después de la preocupante lesión que sufrió el sábado en el empate 2-2 entre Tottenham y Brighton por la fecha 33 de la Premier League. El mediocampista de la selección de Paraguay fue reemplazado a los 20 minutos del primer tiempo debido a un golpe en la rodilla izquierda.

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Este lunes, luego de primer estudio realizado a la zona afectada, Gómez reveló que la dolencia “no es grave”. “Quería contarles yo mismo porque se que muchos están preocupados. Tuve un pequeña lesión, pero por suerte no es nada grave”, escribió el futbolista paraguayo en una historia en Instagram.

Diego Gómez y la lesión en la rodilla

Diego Gómez: “Toca hacer reposos”

“Ahora me toca hacer reposos y seguir con algunos estudios para tener el diagnóstico más claro, pero estoy bien, tranquilo y con buena energía. Estas cosas son parte del camino, así que con paciencia y trabajo volveremos más fuertes. Gracias por el apoyo de siempre y por los que me tienen presente en sus oraciones”, finalizó el volante de las Gaviotas.