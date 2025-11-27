Alianza Lima anuncia la salida del argentino Hernán Barcos

La información fue ratificada por el director deportivo del Alianza, Franco Navarro, luego de que medios locales adelantaran la inminente salida del 'Pirata', que llegó al equipo hace cinco temporadas y se convirtió en uno de sus máximos referentes.

"Tuvimos la reunión y le expresamos que él no estaba en los planes para 2026", declaró Navarro al canal Liga 1 Max.

Navarro aseguró que esta es una decisión que le "duele" a la directiva del Alianza y es de "las más difíciles" que le ha tocado tomar en el tiempo que está en el equipo.

"Pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estoy en un puesto en el que tengo que tomar decisiones no con el corazón, sino deportivas. No hay decisiones emocionales, sino deportivas", enfatizó.

Navarro señaló que la medida se tomó porque le "van a reclamar con el pasar del tiempo" por no pensar "en el futuro del club dejando a dos jugadores que tienen ya una edad avanzada".

Esto en referencia a que, además de Barcos, actualmente de 41 años, el Alianza cuenta como una de sus principales figuras con el delantero Paolo Guerrero, el máximo goleador histórico de la selección peruana de fútbol, que tiene la misma edad.

"A esta altura es raro tener a dos jugadores como Hernán y Paolo, que tengan el nivel que tienen, es difícil, pero tengo que pensar en el futuro del equipo", concluyó.

Tras confirmarse la información, Barcos declaró a periodistas que solo ofrecerá declaraciones sobre el tema en una próxima rueda de prensa "por respeto al club y al hincha, sobre todo al hincha de Alianza".

El 'Pirata', quien también jugó en otros equipos sudamericanos como el Gremio brasileño y Liga de Quito, llegó al Alianza en 2021, temporada en la que anotó 11 goles, mientras que el año siguiente conquistó 18, en 2023 llegó a 17, en 2024 conquistó 16 y otros 14 durante este año.

Antes de su salida, Barcos tiene la posibilidad de incrementar su cuenta goleadora, ya que aún puede disputar, cuando menos, dos partidos del Alianza frente al Sporting Cristal para definir al rival del Cusco por el segundo cupo de clasificación directa a la Copa Libertadores de 2026, ya que el Universitario de Deportes, el clásico rival del Alianza, ganó el título del año y se consagró tricampeón nacional.