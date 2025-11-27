Copa Libertadores: Arrascaeta, pieza clave para Flamengo

‘Arrasca’, como es conocido en Brasil, llegó al club a principios de 2019 y ese mismo año fue fundamental para la conquista de la que fue la segunda Copa Libertadores de Flamengo, tras la que había ganado en 1981 el equipo que en la época lideraba Zico.

El escenario fue el mismo de ahora: el estadio Monumental de Lima, donde Flamengo se impuso a River Plate por 2-1 con dos goles de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ sobre el final del partido y una gran actuación del uruguayo.

Luego estuvo en la final de 2021, cuando Flamengo perdió por 1-0 frente a Palmeiras, al que nuevamente se enfrentará mañana en Lima, y en la definición del título de 2022, cuando el equipo carioca ganó la tercera frente al Athletico Paranaense.

En todas esas campañas, el centrocampista nacido el 1 de junio de 1994 en Nuevo Berlín, una pequeña localidad del interior de Uruguay, asumió un papel determinante, pero siempre en su papel natural de armador ofensivo.

En la actual temporada, incentivado por el fútbol de posesión que pregona el entrenador Filipe Luiz, ‘Arrasca’ ha mostrado una pegada que nunca se le vio antes y de sus pies y su cabeza no solo nacen las ideas ofensivas de Flamengo sino también los goles.

Es el máximo anotador del equipo este año, 18 en el ‘Brasileirao’ y lidera las estadísticas de asistencias.