Fútbol Internacional
27 de noviembre de 2025 - 18:53

Copa Libertadores: Vitor Roque, gran figura en Palmeiras

Vitor Hugo Roque Ferreira pasó de las críticas a los elogios.
Vitor Roque se convirtió en solo nueve meses en la gran figura del Palmeiras, pese a que tardó en adaptarse tras regresar a Brasil procedente del Barcelona, y en la gran apuesta del club para la final de la Copa Libertadores, en la que enfrentará al Flamengo el sábado en Lima.

Por ABC Color

Desde su llegada al club en febrero, el delantero de 20 años respondió con goles, regularidad y protagonismo en momentos clave, por lo que se espera que sea determinante en el partido en que Palmeiras intentará su cuarto título de la Libertadores, el tercero en los últimos seis años.

En menos de una temporada, Vitor Roque ha conseguido cifras sobresalientes en el Palmeiras:

El atacante suma 20 goles (16 en la Liga y 4 en la Libertadores) en competiciones oficiales, además de una destacada participación en las fases eliminatorias del torneo continental.

Su velocidad, potencia y capacidad para definir tienen al Palmeiras luchando por el título de Liga y al delantero como uno de sus máximos goleadores junto su compatriota Kaio Jorge (Cruzeiro) y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta (Flamengo).

Esos números lo tienen a punto de superar su mejor temporada, la de 2023, cuando anotó 21 goles con el Athletico Paranaense, que le abrieron las puertas del Barcelona, donde tuvo problemas de adaptación y pocas oportunidades.

Vitor Roque ahora es incuestionable y hasta consiguió ser convocado por el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, para los recientes amistosos con Senegal y Túnez preparatorios para el Mundial.