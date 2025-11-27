El Independiente del Valle busca adjudicarse el título ante Liga de Quito en Ecuador

Mientras el cuadro del Valle tiene 74 puntos, Liga está con 62, pero con un partido pendiente ante el mismo Independiente por la participación del líder local en la Copa Sudamericana y Liga en la Copa Libertadores.

Si el cuadro dirigido por el español Javier Rabanal vence a Liga, acumulará 77 enteros, y por más que Liga gane los próximos cuatro encuentros, quedará solo en el segundo lugar.

El más interesado para que el Independiente triunfe ante Liga será Barcelona, por la posibilidad de alcanzar el segundo puesto de la tabla, si bien, tiene los mismo 62 puntos que Liga, su diferencia de goles es menor.

Liga y Barcelona se disputan el segundo billete a la fase de Grupos de la próxima Libertadores, pues el primero está en manos del cuadro del Valle, tras adjudicarse la fase regular de la actual Liga Pro.

El Barcelona visitará a Libertad, el penúltimo con 51 unidades, pero a la caza de un billete para la próxima Libertadores.

El cuarto equipo en puja por un cupo a la Libertadores es Universidad Católica que, con 56 puntos, recibirá el próximo sábado al colista del hexagonal, el Orense.

Además de mantener opción para la próxima Libertadores por la Liga Pro, el cuadro católico está a un paso de la final de la Copa Ecuador que, de ganar, le otorgará un billete para la primera fase previa de la Libertadores 2026.

Entretanto, el hexagonal dos por un billete para la Sudamericana de 2026 tiene a cuatro equipos con posibilidades de ganarlo: Macará, con 53 puntos, Aucas y Deportivo Cuenca, con 52 cada uno, y Emelec, que tiene 49 enteros.

El partido entre Aucas y Deportivo Cuenca será determinante, mientras que el Macará saldrá de favorito frente a El Nacional y Emelec contra el colista del grupo, el Delfín.

El cuadrangular para evitar la pérdida de la categoría para el próximo año, enfrentará a Técnico Universitario contra el Manta y al recientemente descendido Vinotinto ante el Mushuc Runa.

- Partidos de la séptima jornada por los hexagonales y última del cuadrangular:

Viernes: Liga de Quito-Independiente del Valle.

Sábado: Universidad Católica-Orense; Libertad-Barcelona; Técnico Universitario-Manta y Vinotinto-Mushuc Runa.

Domingo: Aucas-Deportivo Cuenca; Macará-El Nacional y Delfín-Emelec.