El presidente de Alemania se rinde a Toni Kroos: "Es una leyenda viviente"

"Usted no se convirtió en leyenda sólo por sus sobresalientes capacidades y éxitos deportivos. También fue, y es, su manera simpática y serena de comportarse dentro y fuera del campo lo que le ha convertido en un modelo para muchos jóvenes talentos y aficionados al deporte", comenzó el presidente alemán.

Acerca del Santiago Bernabéu, apuntó: "Este venerable estadio simboliza de manera única cómo el fútbol une a personas de lo más diverso, más allá de las fronteras. Por eso me alegra especialmente que hoy nos reunamos aquí para honrar a una leyenda futbolística germano-española. Una leyenda que tiene en el Bernabéu su hogar y que como pocos ha contribuido a la amistad entre Alemania y España".

Kroos llegó al Real Madrid en verano de 2014, y hasta el final de la temporada 2023-2024 consiguió 23 títulos, además de los 11 que levantó en el Bayern de Múnich y el Mundial que ganó con su selección en Brasil (2014, 1-0 ante Argentina).

"Usted ofrece una mirada a su integración personal en la sociedad española, trata diferencias y similitudes culturales, y relata percepciones recíprocas", continuó sobre el exjugador blanco.

Sobre la fundación de Toni Kroos (Toni Kroos Stiftung), fundada en 2015, dijo: "Cumple pequeños sueños de niñas y niños, que a veces son sus últimos deseos. De esta manera, usted regala calidad de vida y un pedazo de normalidad a niños gravemente enfermos y a sus familias, sobre todo alegría y esperanza".