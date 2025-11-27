El Samsunspor aguanta el liderato, el Estrasburgo aprieta y tropiezo del Fiorentina

Antes del inicio de la cuarta jornada, el Samsunspor, junto al Celje y el Mainz, era el único que lo había ganado todo. Sin embargo, no pudo mantener ese honor porque el Breibablik de Islandia plantó cara a un rival que llegó a mandar 1-2 en el marcador con un doblete de Marios. Fue Kristofer Kristinsson, casi al final, quien estableció la igualada para dejar al combinado turco con diez puntos de doce puntos posibles.

Los mismos que tiene el Estrasburgo, que escaló hasta la segunda plaza después de ganar el partido de la jornada. El Crystal Palace, que necesitaba ganar para mantenerse entre los ocho primeros, no fue capaz y perdió fuerza ante el empuje del cuadro francés.

Y eso que se adelantó en el marcador, pasada la media hora, con el acierto de Tyrick Mitchell, insuficiente para el Palace, incapaz de mantener su ventaja en el segundo acto. Emanuel Emegha, primero, y Samir El Mourabet, después, voltearon el resultado y el Estrasburgo comparte liderato con el Samsunspor.

El Fiorentina, incapaz de ganar en su estadio al AEK Atenas, protagonizó el tropiezo de la jornada. Mijat Gacinovic, con un remate dentro del área en la primera parte, selló la victoria del conjunto griego, que alcanzó la décima posición al borde de la clasificación directa para los octavos de final. El Fiorentina, con seis puntos, se aleja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el final de la cuarta jornada, además del Samsunspor y el Estrasburgo, la nómina de los ocho mejores la completan el Celje, tercero; el Shakhtar, cuarto; el Mainz, quinto; el Rakow, sexto; el AEK Larnaca, séptimo; y el Drita, octavo.