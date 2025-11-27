Paraguay buscará su primer triunfo ante Uruguay en la Liga de Naciones Femenina

El entrenador Herminio Barrios conducirá a la Albirroja, tras su designación interina anunciada hace tres semanas por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en reemplazo de Fabio Fukumoto, que asumió otro cargo en las categorías femeninas de la institución.

El cambio en el banco se produjo tras las caída sufrida en casa ante Venezuela (1-2) y la derrota de visitante con Argentina (3-1), partidos disputados en octubre pasado.

El equipo entrenó esta semana con ejercicios técnico-tácticos y sesiones de movimientos ofensivos y defensivos en el Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino (Carfem) de la ciudad de Ypané (centro), informó la APF.

Para este combo ante Uruguay y Chile, Barrios ha convocado a la goleadora juvenil Claudia Martínez, que fue baja en los dos anteriores partidos debido a que disputó en Marruecos en la Copa Mundial Femenina sub-17.

Además, Barrios cuenta con las internacionales Fátima Acosta, del Pumas mexicano; Lice Chamorro, del Badalona español; la mediocampista Camila Arrieta, del Gremio brasileño; y la portera Cristina Recalde, del Vllaznia de Albania.

La Albirroja se encuentra en la séptima posición de la tabla que lidera Colombia con dos victorias.

Por su parte, Uruguay, al mando del entrenador Ariel Longo, marcha sexto con un punto por el empate 2-2 cedido en casa ante Argentina en octubre.

Las uruguayas disputarán ante Paraguay su segundo partido, tras haber descansado en la primera fecha.

Para el presente combo, que incluirá el duelo en casa ante Ecuador, Longo convocó como novedades a las centrocampistas Ximena Velazco y Valentina Morales, y a las delanteras Esperanza Pizarro y Agustina Gómez.

Velazco juega en el DUX Logroño, Pizarro en el Deportivo la Coruña y Morales en el Huelva, las tres en la liga española, mientras que Gómez es goleadora del Liverpool en el torneo uruguayo.

En la Liga de Naciones participan 9 de las 10 selecciones suramericanas que integran la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), ya que Brasil tiene su cupo asegurado por ser anfitrión del Mundial de 2027.

El certamen otorgará dos cupos directos y otros dos de repechaje para el mundial.

Paraguay: Cristina Recalde; Camila Barbosa, Dahiana Bogarín, Deisy Ojeda; Liz Barreto, Cindy Ramos, Celeste Aguilera, Claudia Martínez; Fátima Acosta, Lice Chamorro, Rebeca Fernández.

Uruguay: Agustina Sánchez; Laura Felipe, Stephanie Lacoste, Stephanie Tregartten, Yannel Correa; Ximena Velazco, Alaides Paz, Pamela González, Juliana Viera; Wendy Carballo y Belén Aquino.

Estadio: La Huerta, en Asunción, con capacidad para unos 15.000 espectadores.