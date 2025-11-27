Paraguayos en la final Centroamericana

El marcador lo abrió el visitante Xelajú por medio del guatemalteco Jesús López, a los 53 minutos e igualó el delantero mexicano de Alajuelense Ronaldo Cisneros, a los 67. El partido se disputó en el estadio Alejandro Morera Soto, en la provincia de Alajuela.

Lea más: Adam Bareiro anota en Brasil

El equipo local pudo adelantarse en el marcador en la primera parte, sin embargo dos veteranos mundialistas erraron penales: el primero Joel Campbell, a los 13’ y luego Celso Borges, capitán del equipo rojinegro.

Xelajú sí aprovechó una pena máxima a favor, que convirtió López, de potente zurdazo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Alajuelense pudo empatar cuando Cisneros remató dentro del área pequeña un balón que se coló entre las piernas del guardameta de Xelajú, el uruguayo nacionalizado guatemalteco Rubén Silva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El arquero tuvo una actuación extraordinaria al detener los dos penales que ahogaron el grito de gol de cientos de hinchas que abarrotaron el escenario deportivo en Alajuela, unos 20 kilómetros al noreste de la capital del país, San José.

Silva volvió a ser la figura del encuentro al desviar con la pierna izquierda un balón en el tiempo complementario y darle el triunfo a los manudos de Alajuelense.

Con ese resultado, la serie quedó abierta y se definirá en el encuentro de vuelta el próximo 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca, una sede alterna pues su casa está en Quetzaltenango, a unos 200 km al oeste de la capital.

En los Superchivos militan el marcador central paraguayo Manuel Romero Galeano, últimamente en General Caballero de Juan León Mallorquín y el centroatacante Pedro Federico Báez, formado en Cerro Porteño. AFP