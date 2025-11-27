Adam Bareiro le da vida a Fortaleza

El paraguayo Adam Bareiro llegó a su sexta conversión en 20 juegos, dándole vida al Fortaleza, que se impuso por 1-0 sobre el Bragantino de Isidro Pitta, en condición de visitante.
El Brasileirão, la liga más competitiva del continente, cuenta con cuatro ascensos y cuatro descensos. Si bien el conjunto que dirige el argentino Martín Palermo continúa en la zona roja, sus posibilidades de permanencia ahora son mayores.
A falta de tres rondas para el cierre de la competencia, las posiciones, de abajo para arriba, están de la siguiente manera: Sport Recife 17 puntos (condenado), Juventude 33 (muy complicado), Fortaleza 37 y Santos 38. Se encuentran en riesgo Vitória 39, Inter de Porto Alegre 41, Ceará 42 y Vasco da Gama 42.
El domingo, Fortaleza enfrentará de local al Atlético Mineiro, a las 18:30.