Fútbol Internacional
27 de noviembre de 2025 - 13:55

Adam Bareiro le da vida a Fortaleza

Adam Fernando Bareiro Gamarra (29 años), en la celebración de su gol para el Fortaleza.
Adam Fernando Bareiro marcó el miércoles el gol de la victoria del Fortaleza sobre Bragantino por 1-0. La anotación del paraguayo le va vida al club de la capital del estado de Ceará, que lucha por evitar el descenso en el Brasileirão.

Por ABC Color

El paraguayo Adam Bareiro llegó a su sexta conversión en 20 juegos, dándole vida al Fortaleza, que se impuso por 1-0 sobre el Bragantino de Isidro Pitta, en condición de visitante.

El Brasileirão, la liga más competitiva del continente, cuenta con cuatro ascensos y cuatro descensos. Si bien el conjunto que dirige el argentino Martín Palermo continúa en la zona roja, sus posibilidades de permanencia ahora son mayores.

A falta de tres rondas para el cierre de la competencia, las posiciones, de abajo para arriba, están de la siguiente manera: Sport Recife 17 puntos (condenado), Juventude 33 (muy complicado), Fortaleza 37 y Santos 38. Se encuentran en riesgo Vitória 39, Inter de Porto Alegre 41, Ceará 42 y Vasco da Gama 42.

El domingo, Fortaleza enfrentará de local al Atlético Mineiro, a las 18:30.