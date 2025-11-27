Una marea rojinegra inunda Lima para tentar la cuarta Copa Libertadores de Flamengo

El Mengao llegó el miércoles a Lima procedente de Río de Janeiro, alentado por una exaltada muchedumbre tanto en el camino al aeropuerto como luego en su llegada al hotel de concentración.

En la conocida como calle de las pizzas, uno los puntos más turísticos de Lima, los aficionados del conjunto carioca aguardan el día de la final entre samba y batucadas.

Cientos de fanáticos se congregaron en una fiesta de música, vítores, bufandas y banderas, y en algunos casos, escondidas, pequeñas barbacoas clandestinas para celebrar su afición y un equipo que, aseguraron, se alzará con la victoria.

Movilizados por el afán de ver su equipo "tetracampeón" de la Libertadores, aficionados como Fred, Tarsis y Mateus, de las brasileñas Río de Janeiro y Espírito Santo, celebran desde su llegada, muchos de ellos a primera hora de la mañana, la oportunidad del desenlace.

"Somos hinchas de Flamengo desde chiquititos", asegura Tarsis, que adelanta además una victoria de 2-0 para su equipo, con los goles del mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Bruno Henrique.

Pese a que el Palmeiras llegó primero a la capital peruana, la hinchada del Flamengo opacó rápidamente a sus rivales con una sonora multitud desplegado a lo largo y ancho de la ciudad.

Sin embargo, se dan casos curiosos como el de los hermanos Arthur y Allison, el primero del Flamengo y el segundo, equipación y bandera puesta, de su equipo rival, Palmeiras.

"Llevamos aquí tres días, hemos hecho turismo y hemos visitado Cusco", explican codo con codo, cada uno con su escudo. "Yo creo que el Palmeiras ganará 2-0", sopesa el "porco" apostando como goleadores a los delanteros Vítor Roque y Flaco López.

"Yo pienso diferente", le corta su hermano entre risas. "Esperamos un buen partido el sábado y creo que los goles serán de Bruno Henrique y Arrascaeta", determina.

El encuentro tendrá lugar el próximo sábado en el Estadio Monumental, donde Flamengo ya ganó su segunda Copa Libertadores en 2019 al imponerse al River Plate.

Este jueves ambos equipos se entrenaron a puerta cerrada para no desvelar sus cartas en esta histórica final, la segunda de la Libertadores que enfrente a ambos equipos después de 2021, donde en aquel momento Palmeiras se llevó la victoria por 2-1.