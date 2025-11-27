Vilajoana se suma a la carrera preelectoral: “Nadie puede apropiarse de un mito como Messi

En una rueda de prensa celebrada en el Hotel Hyatt de la capital catalana, a pocos metros del Spotify Camp Nou, el actual presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) no ha cerrado la puerta a pactar con otros movimientos de la oposición, como el que encabeza el también empresario Víctor Font, siempre que compartan sus "valores e intenciones".

"Han habido muchos movimientos, perfecto, que sigan habiéndolos. Yo seguiré estando dispuesto a hablar con cualquier socio que esté dispuesto a sumar. Tener el objetivo de ser presidente del Barça no debe ser el objetivo de apropiarse de una cosa que después repartirás", ha argumentado.

Durante casi una hora y media de comparecencia, el que fuera directivo en la primera etapa de Laporta como presidente y también durante los mandatos de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu ha detallado sus líneas maestras con vistas a los próximos comicios.

Bajo el lema ‘Preparados para recuperar nuestro Barça’, Vilajoana ha prometido que congelará el precio de los abonos en el Camp Nou mientras duren las obras, aumentará los ingresos ordinarios del club en un 30%, internacionalizará La Masia, y potenciará las secciones y el deporte femenino más allá del fútbol.

Uno de los caballos de batalla de su proyecto es destinar una partida presupuestaria -entre 30 y 50 millones de euros- para priorizar las ventajas de ser socio del club.

"No puede ser que no exista una partida destinada a los socios. No es posible que con un presupuesto de 1.000 millones no se puedan destinar 30,40, 50 millones para los socios, que es una cantidad de lo que se paga para cerrar acuerdos de patrocinio", ha dicho en alusión a la comisión que el club pagó a Darren Dein para cerrar el acuerdo de patrocinio con Nike.

En lo que respecta al proyecto económico, Vilajoana ha prometido aumentar la partida de ingresos ordinarios. Y lo hará, según ha relatado, mediante la “monetización” de los seguidores que siguen al club en las distintas plataformas digitales y el acuerdo con clubes de otros países para crear centros de formación de futbolistas.

“Queremos llegar a acuerdos con equipos de primer nivel de fuera de Europa para tener la capacidad de contar con jugadores que te pueden servir para el primer equipo o monetizarlos con una venta a otro club”, ha afirmado.

Otro de los nombres que ya sobrevuela en el entorno preelectoral es el del argentino Leo Messi. La leyenda del club azulgrana no tiene casi contacto con Laporta, que quiere homenajearle en el estadio azulgrana.

“El Barça no se entiende sin Messi, y Messi no se entiende sin el Barça. Nadie puede apropiarse de los activos del club, y menos de un mito como Messi. ¿Realmente alguien cree que va a haber dificultades para unir a un jugador y a una institución que se aman?”, se ha preguntado.

Y el precandidato tampoco ha querido referirse a posibles incorporaciones que ilusionen a los socios con vistas a los próximos comicios y ha puesto el foco en el fútbol base, un área de la que fue el directivo responsable bajo la directiva de Bartomeu. “Nuestro Haaland no está en el City, nuestro Haaland está en La Masia”, ha remachado.