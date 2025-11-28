28 de noviembre de 2025 - 17:30
0-0. España resiste al descanso ante una Alemania muy superior
Redacción deportes, 28 nov (EFE).- La selección española femenina de fútbol empata a cero al descanso del encuentro de ida de la final de la Liga de Naciones que le enfrenta contra Alemania, muy superior durante los cuarenta y cinco minutos iniciales, en el estadio Fritz-Walter de Kaiserslautern.
Las jugadoras de Sonia Bermúdez apenas tuvieron ocasiones ante un bando local que llegó en numerosas oportunidades, algunas muy claras como un mano a mano sacado por Cata Coll con el pie o un remate que desvió debajo del larguero Irene Paredes, ambas al filo de la media hora de juego.