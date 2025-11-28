Boca Juniors revive la Intercontinental de Tokio ante el “galáctico” Real Madrid

El Xeneize revivió la emoción de aquel 28 de noviembre de 2000 reproduciendo el partido completo en su canal oficial de YouTube, respetando incluso la hora exacta en que se inició la gesta. El club acompañó la celebración con un mensaje evocador en sus redes sociales, con tintes de producción cinematográfica: “De La Boca hasta Japón: Campeones Intercontinentales” (2000) Dir: Carlos Bianchi. Tokio, Japón”.

Aquella noche fría en Tokio fue testigo de una actuación memorable, especialmente del delantero Martín Palermo, autor de los dos goles que definieron el encuentro. Apenas a los 2 minutos, Palermo empujó un centro de Marcelo Delgado a la red. Y solo cuatro minutos después, a los 6 de la primera etapa, definió ante Iker Casillas tras una larga carrera para alcanzar un pase milimétrico de Juan Román Riquelme, actual presidente del club.

El Boca Juniors, dirigido por el exitoso Carlos Bianchi y con figuras como los colombianos Óscar Córdoba, Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez y Mauricio ‘Chicho’ Serna, mostró un orden táctico y una defensa férrea inquebrantables. Enfrente, el Real Madrid alineó a estrellas de la talla de Figo, Raúl, Fernando Hierro, y un joven Iker Casillas. El equipo español solo pudo descontar con un potente remate del lateral brasileño Roberto Carlos, sucumbiendo ante la eficacia argentina.

La Copa Intercontinental de 2000 enfrentó al campeón de la Copa Libertadores (Boca, que había vencido al Palmeiras) contra el campeón de la Copa de Campeones de Europa (Real Madrid, que había derrotado al Valencia). Aquella fue la segunda Intercontinental en la vitrina de Boca Juniors (sumando la de 1977). Tres años después, en 2003, el club conseguiría su tercera y última al derrotar al AC Milán de Italia, consolidando a esa generación como una de las más grandes del fútbol mundial.

