Con Wéverton recuperado, Palmeiras cumple última práctica antes de la final con Flamengo

El Verdao se ejercitó en el estadio Alejandro Villanueva, la casa de Alianza Lima, en el populoso distrito de La Victoria, donde no participaron los lesionados Paulinho y Lucas Evangelista, pero sí el portero Wéverton, que apareció en la cancha sin la protección en la mano que llevaba en anteriores sesiones debido a una fisura.

Wéverton llegó a las instalaciones del estadio aliancista un poco después de sus compañeros tras haber participado junto al técnico, el portugués Abel Ferreira en la rueda de prensa previa a la final.

No obstante, salvo sorpresa, las mayores probabilidades de ocupar el arco de Palmeiras las sigue teniendo Carlos Miguel, por la regularidad y ritmo de competición que ya ha adquirido en las últimas semanas.

Así, el posible once titular que disponga Ferreira para la final puede estar integrado por Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira y Raphael Veiga; Felipe Anderson (o Sosa), José Manuel 'Flaco' López y Vítor Roque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para Palmeiras, esta es su tercera final de Copa Libertadores en los últimos cinco años, tras haber ganado el título en las dos ocasiones previas, tanto en 2020 frente a Santos como en 2021 ante el propio Flamengo (2-1), en un duelo que tuvo como escenario el estadio Centenario de Montevideo.

El nuevo enfrentamiento entre Palmeiras y Flamengo se dará esta vez en el Estadio Monumental de Lima, donde el equipo carioca ya ganó la final de 2019 al imponerse por 2-1 al River Plate argentino con dos goles en los minutos finales de Gabriel Barbosa 'Gabigol'.

El estadio también trae buenos recuerdos para el Verdao, pues en este mismo año goleó por 0-4 al Universitario de Deportes, mientras que también fue en la capital peruana donde inició su andadura a esta nueva final, al comenzar su participación de visitante frente al Sporting Cristal.