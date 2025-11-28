Cunha, baja ante el Crystal Palace

"Cunha no estará para este partido, pero le espero para el próximo. A Sesko todavía le queda más tiempo porque le estamos cuidando de su lesión y Harry (Maguire) lo mismo", expresó el técnico portugués este viernes en la previa del encuentro.

El brasileño, que Amorim espera tenerle disponible para el encuentro ante el West Ham el jueves, quedó descartado a última hora para el partido frente al Everton, que los 'diablos rojos' perdieron a pesar de jugar 80 minutos con un jugador más, por un golpe sufrido en un entrenamiento.

En el caso de Sesko, continúa recuperándose de la lesión en su rodilla que le impidió terminar el encuentro ante el Tottenham, disputado antes del parón internacional, y Maguire, por su parte, todavía no se ha recuperado de sus problemas físicos.