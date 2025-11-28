El Albacete quiere tumbar al líder en el Carlos Belmonte

La escuadra manchega ha mejorado sus prestaciones como local y, de hecho, venció en sus dos últimos compromisos en su feudo, principal argumento para un equipo que pretende superar al cuadro coruñés con el apoyo de su afición.

Lo hará sin la presencia de algunos jugadores importantes como Agus Medina, su máximo goleador, que sigue lesionado en el soleo. Tampoco podrán jugar el centrocampista Javi Villar, aquejado de un esguince en el tobillo, ni tampoco el delantero Higinio, quien continúa con su calvario de lesiones.

Será un "reto" para el entrenador blanco, Alberto González, que ha admitido este viernes en rueda de prensa que lo afrontan también con ánimo de revancha tras perder la temporada anterior y que se lo toman "como una motivación" más para que el conjunto se quite "esa espinita ante un equipo muy completo".

Ha destacado que "es un gran rival en lo colectivo, como ha demostrado, y también dispone de futbolistas desequilibrantes, que rompen líneas como Yeremay, Soriano o cuando han estado Mella o Luismi".

González podría realizar varios cambios en el once inicial, como la inclusión de Puertas en la mediapunta o la apuesta por Víctor Valverde en el extremo derecho, y la vuelta de Mariño a la portería.

Por otro lado, con la duda del belga Lucas Noubi, al que el técnico blanquiazul Antonio Hidalgo podría forzar por la plaga de lesiones en la línea defensiva, el Deportivo defiende este sábado su puesto de ascenso directo en el Carlos Belmonte, donde el Albacete ha ganado sus últimos dos partidos.

El Dépor busca su quinta victoria consecutiva para confirmar su candidatura al ascenso directo, pese a que su técnico insiste en que el reto es acabar entre los seis primeros. Por plantilla y presupuesto, ese objetivo parece escaso para un equipo que solo ha perdido dos partidos hasta el momento.

En el último mes de competición, pese a no ofrecer un gran juego, el equipo blanquiazul ha recuperado la solidez defensiva que mostró en el inicio del curso. En sus últimos cinco partidos ligueros han encajado solo tres goles, un por partido ante Valladolid, Córdoba y Ceuta.

La baja por lesión de Luismi Cruz devolverá al once al canterano David Mella. Si Noubi puede jugar en el Carlos Belmonte, Loureiro formará en el centro del eje. En caso contrario, el defensa gallego caerá a la banda y Dani Barcia y Arnau Comas formarán la dupla central.

Albacete: Mariño, Gámez, Pepe Sánchez, Vallejo, Neva, Víctor Valverde, Riki, Ale Meléndez, Morci, Puertas y Escriche.

Deportivo: Parreño; Mella, Noubi, Loureiro, Comas o Barcia, Quagliata; Jose Ántel, Villares, Soriano; Yeremay Hernández y Zakaria.