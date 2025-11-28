El argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez es el nuevo técnico de Olimpia

"Un nuevo proceso y el objetivo de siempre, poner a Olimpia en lo más alto. Pablo Sánchez asume la dirección técnica del plantel principal para la temporada 2026", publicó el franjeado en la red social X.

En una conferencia de prensa, el Decano hizo oficial la llegada de 'Vitamina' Sánchez quien deberá darle un nuevo rumbo al equipo en 2026, tras una campaña en el Torneo Clausura marcada por resultados irregulares.

Sánchez, que viene de dirigir a la Liga Deportiva Universitaria de Quito entre junio de 2024 y mayo pasado, dijo sentirse "feliz" y "orgulloso" por dirigir Olimpia, al que consideró el club "más grande" del país.

Su objetivo, según dijo, es empezar a formar un "equipo competitivo" y "equilibrado" para "tratar de ser protagonista".

"Entendemos que hay un buen plantel, más allá de que no se terminó logrando lo que seguramente todo olimpista quería", aseguró en referencia a los resultados de Olimpia, que marcha parcialmente octavo en el Clausura con 26 puntos, 17 menos que el líder Cerro Porteño.

'Vitamina' Sánchez inició su carrera como técnico en Argentina en los clubes Banfield (2007) y Rosario Central (2008), y además tuvo dos etapas en Bolivia al mando del Oriente Petrolero (2009 y 2019-2020).

La mayor parte de su trayectoria la recorrió en Chile, donde dirigió a Universidad de Concepción (2013-2014), O'Higgins (2015), Everton (2016-2018), Deportes Iquique (2019) y Audax Italiano (2020-2021).

El también extécnico del Palestino chileno (2023-2024) se convirtió en el quinto entrenador que pasa por el Decano este año.

Almeida estuvo al frente de Olimpia durante los últimos tres meses, desde el 27 de agosto hasta el pasado miércoles, cuando disputó el último partido del Clausura contra el 2 de Mayo.

Antes comandaron el plantel los argentinos Ramón Díaz, Fausto Bustos y Martín Palermo.