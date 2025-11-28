El Reino Unido, único candidato para organizar el Mundial femenino de 2035

El anuncio oficial se producirá en abril durante el congreso de la FIFA que tendrá lugar el próximo 30 de abril en Vancouver (Canadá).

El Reino Unido -Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte- ha incluido 22 estadios en la candidatura, de los que la FIFA descartará seis de ellos. Entre las posibles sedes destaca el futuro estadio del Manchester United, "el Wembley del norte" que sustituirá a Old Trafford y que, una vez se construya, tendrá capacidad para 100.000 espectadores.

Además, también se ha incorporado el futuro estadio del Birmingham City, un rediseño del actual campo del Wrexham y un posible nuevo estadio para el Chelsea, cuyo Stamford Bridge se ha quedado anticuado en comparación con el resto de grandes clubes ingleses.

"Hemos incluido algunos estadios que no se han construido. Hemos hecho esto de forma consciente para mostrar que tenemos confianza de que en diez años esos estadios estarán entre los mejores del mundo y que, si están construidos, obviamente querremos que sean elegibles", dijo Mark Bullingham, consejero delegado de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

La intención de albergar este torneo nace de los recientes éxitos de Inglaterra femenina, que ha ganado las dos últimas Eurocopas, en 2022 contra Italia y en 2024 contra España, además de alcanzar la pasada final del Mundial en 2023 donde perdió contra España.

Esta Copa del Mundo supondría el tercer gran torneo que albergarían las islas británicas en trece años, después de la Euro de 2022, la Euro de 2028 y ahora este Mundial.

Según proporcionados en el anuncio de la candidatura, se estima que el impacto de una Copa del Mundo sea ocho veces mayor que el de la Euro de hace tres años y que tenga una audiencia de 3500 millones de personas.

El torneo se jugará durante 39 días, con 104 partidos entre 48 equipos.