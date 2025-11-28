El uruguayo Araujo, baja en el último entrenamiento del Barça antes de recibir al Alavés

El club no ha explicado los motivos de la ausencia de uno de los capitanes del primer equipo, por lo que será el técnico Hansi Flick quien dará más detalles sobre el estado físico del futbolista en la rueda de prensa de este mismo viernes.

La ausencia de Araujo se suma a las bajas ya conocidas por lesión de Fermín López, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y de Marc-André ter Stegen.

En el entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Pedro González 'Pedri' se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros por segundo día consecutivo, por lo que es probable que reciba el alta médica de la lesión muscular que le ha impedido jugar en el último mes y esté disponible para enfrentarse al conjunto vitoriano en el Spotify Camp Nou.

Los futbolistas del filial Dro, Jofre Torrents, Tommy Marqués y Eder Aller han completado la sesión junto con los futbolistas disponibles del primer equipo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy