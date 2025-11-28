Gabriel Jesus acelera su regreso tras reaparecer en un amistoso a puerta cerrada

"Sí, ocurrió. Gabi participó, y también Ethan (Nwaneri) porque quería que disputarán algunos minutos. Por eso, aprovechamos la oportunidad”, explicó este viernes su entrenador, Mikel Arteta, en la rueda de prensa previa al duelo frente al Chelsea.
Al ser preguntado por la disponibilidad del brasileño, de Kai Havertz y de Viktor Gyokeres, el técnico avanzó que esperarán hasta mañana para tomar una decisión.
El delantero, de 28 años, volvió a entrenarse recientemente por primera vez después de la grave lesión sufrida en un encuentro de FA Cup contra el Manchester United, que le obligó a pasar por el quirófano.
Desde su llegada al club, Gabriel Jesus ha disputado 96 partidos, con 26 goles y 20 asistencias.
Arteta también comentó que Leandro Trossard podría estar disponible para el encuentro en el que los 'Gunners', líderes de la Premier League, visitan al Chelsea, segundo a seis puntos.
"Con Leo habrá otra prueba hoy, pero existe la posibilidad de que pueda estar disponible. Tendremos que esperar y ver cómo se siente", añadió el técnico español.