La Conmebol ratifica a Tapia, presidente de la AFA, como representante ante la FIFA

Tapia había sido designado para el cargo de forma interina en mayo pasado.

La ratificación fue decidida "por unanimidad" en un congreso extraordinario de la Conmebol celebrado en Lima, anunció la entidad, que acoge a las federaciones de 10 países y tiene su sede en la ciudad paraguaya de Luque.

La Conmebol dijo que Tapia "completará el periodo de su antecesor", el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ednaldo Rodrigues, quien fue elegido como representante ante la FIFA en 2023.

El 19 de mayo Tapia fue designado como representante interino de la Conmebol ante el Consejo de la FIFA, luego de que cuatro días una corte de Río de Janeiro destituyó a Rodrigues como presidente de la CBF debido a un supuesto fraude en una firma de un documento, que sirvió de base para celebrar las elecciones que ganó en 2022.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Justicia brasileña también ordenó nuevas elecciones en la CBF, en las que resultó electo, el pasado 25 de mayo, Samir Xaud para un mandato de cuatro años.

Tapia, quien preside la AFA desde 2017, también ocupa la vicepresidencia segunda de la Conmebol.

El Consejo de la FIFA está integrado por 37 miembros, cada uno para un periodo de cuatro años, y es el principal órgano en la toma de decisiones de la organización en los intervalos del Congreso de la FIFA.

La Conmebol tiene cinco representantes ante el Consejo de la FIFA.