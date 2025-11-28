La FA rechaza la apelación por la expulsión a Gueye por agredir a su compañero Keane

"Hemos apelado, pero ha sido rechazada. No se nos ha dado ninguna razón por la que se rechazó", explicó el técnico David Moyes este viernes en la previa del encuentro frente al Newcastle United.

El centrocampista recibió tarjeta roja directa en el minuto catorce de partido tras enzarzarse en una pelea con Keane, al que le recriminó que no fuera a por un balón que Bruno Fernandes estuvo cerca de convertir en gol.

Tras recibir un empujón por parte de Keane, que no aceptó sus quejas, Gueye le dio un bofetón en la cara con la mano izquierda, lo que le valió la tarjeta roja por parte de Anthony Taylor.

El sengalés, que ha sido titular en todos los partidos de la Premier, ya se disculpó en un comunicado y aseguró que la conducta no refleja quién es ni los valores que defiende.

"Lo primero de todo quiero disculparme con mi compañero Michael Keane. Asumo toda la responsabilidad por mi reacción. También quiero disculparme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con los aficionados y con el club. Lo que ha pasado no refleja quién soy ni los valores que defiendo. Las emociones pueden estar a flor de piel, pero nada justifica tal comportamiento. Me aseguraré de que no ocurra de nuevo", dijo Gueye en un comunicado.

El jueves, su compañero Thierno Barry, subió a su cuenta de 'Instagram' un vídeo donde Gueye y Keane, aparecían en un ring de boxeo, simulando una pelea y terminaba con ambos dándose un abrazo y zanjando el tema.

Este incidente tiene un precedente en la Premier League cuando en abril de 2005, en un Newcastle United 0-3 Aston Villa, Lee Bowyer y Kieron Dyer, ambos jugadores de los 'Magpies' se enzarzaron en una pelea a puñetazos en el campo que les valió la expulsión a ambos. Fueron sancionados con tres partidos.