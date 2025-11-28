Léo Pereira se siente privilegiado de ser dirigido por Filipe Luís: "Es muy inteligente"

"Para mí es un privilegio muy grande tenerlo como entrenador. Es un entrenador muy inteligente que transfiere las cosas al equipo con una claridad muy grande, y la tiene mucha convicción (en él), compró mucho esa idea (de juego), comentó Pereira en la rueda de prensa previa a la final.

"Tiene números muy positivos tanto en ataque como en defensa. Pasa mucho por él, porque todo fluye conforme la gente espera. Tiene un grupo muy cualificado y hace un conjunto bueno. Las cosas están fluyendo de esa manera", señaló.

El defensa reconoció que quiere quitarse la espina de no haber podido participar en la final de 2021 que el equipo carioca perdió por 2-1 contra el conjunto paulista en Montevideo.

Pereira recordó que no pudo estar en aquel encuentro a causa de una suspensión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Fue terrible para mí por el contexto, y por lo que representó aquella final. No pude estar en campo para ayudar a los compañeros, pero intenté traspasar mi apoyo a todos los que estaban en la cancha, pero infelizmente la victoria fue para el Palmeiras", comentó Pereira.

El zaguero comentó que de cara a una final son varios factores que un futbolista debe controlar, para encontrar un equilibrio dentro de esa adrenalina.

"Los jugadores tienen que encontrar el equilibrio y saber separar los momentos dentro del juego, tener la cabeza tranquila Sabemos la calidad del equipo de Palmeiras y del poder de su contraataque", apuntó.

Pereira resaltó la fortaleza mental del Flamengo, al señalar que los jugadores llegan "muy fuertes, con una consistencia grande durante toda la temporada.

"Estamos preparados para cualquier escenario. Hay que aprovechar cualquier detalle que surja durante el partido", añadió.

Preguntado por si prefiere jugar al lado de Léo Ortiz o de Danilo, respondió que "son dos jugadores de alto nivel" y no supone mucha diferencia para él, si bien con el primero ha jugador más encuentros a lo largo de la temporada, pero recordó que con el exmadridista también ha cuajado buenas actuaciones.

El ganador de esta final se convertirá en el primer equipo brasileño en atesorar cuatro trofeos de la Copa Libertadores, la mayor competición de clubes de Sudamérica.