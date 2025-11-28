Robles promete que México afrontará con "hambre insaciable" lucha por cupo en Brasil 2027

"Van a ver a un México aguerrido y con un hambre insaciable de ganar. Estamos ansiosas por iniciar esta eliminatoria para conseguir ese objetivo que nos hemos puesto de llegar a la próxima Copa del Mundo", afirmó la actual jugadora del Pachuca.

México debutará este sábado en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial con una visita a la selección de San Vicente y las Granadinas.

La selección femenina de México se perdió los mundiales de Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda 2023.

"No hay presión por no haber logrado ir a los dos pasados mundiales. Al contrario, es un privilegio tener la oportunidad de luchar por este nuevo sueño. Hoy hemos construido un equipo muy unido, vivimos cada juego con mucha intensidad y queremos demostrarlo", destacó Robles.

El español Pedro López, seleccionador mexicano, expresó que desde que llegó al equipo en 2022, entendió la responsabilidad que tenía para llevar al Tri de vuelta a un Mundial.

"Claro que asumo mi responsabilidad. Eso no nos permite relajarnos, ese es el mensaje más potente. Contamos con los mejores medios, con las mejores jugadoras para dar la vuelta a esta historia y clasificar a esta Copa del Mundo", dijo.

Del rival de este sábado, López destacó su fortaleza física como su principal virtud.

"Hemos analizado a San Vicente, tienen algunas carencias en el orden táctico ya que no han tenido oportunidad de disputar algunos torneos internacionales, pero tienen un poderío físico importante para el cual nos hemos preparado", concluyó el técnico.