Tanzania y Japón buscan un puesto en cuartos y Portugal el pleno de victorias

Las subcampeonas de África confían en el talento y la capacidad goleadora de Mary Siyame para superar a Japón, al que le vale el empate, después de los tres tantos anotados ante Nueva Zelanda con tan sólo 17 años.

La jugadora ofreció un mensaje de esperanza en declaraciones ofrecidas a la FIFA y destacó que están "ilusionadas en llegar a cuartos de final" y que creen que pueden lograrlo, aunque es consciente de que Japón no les "pondrá las cosas fáciles”.

Japón, por su parte, no quiere confianzas y saldrá a la victoria pese a que le vale el empate ante las africanas, como destacó su meta Nene Inoue. “Estamos mentalizadas para salir a la pista con el único objetivo de ganar”, afirmó.

Portugal, clara líder del grupo C, afronta a las 7:30 horas un partido sin trascendencia contra Nueva Zelanda, aunque con el claro objetivo de acabar la primera fase con el tercer triunfo consecutivo.

Ana Azevedo, cierre de Portugal, respeta al equipo oceánico: “Todos los partidos de un torneo como este son complicados. Queremos aprovecharlo para mejorar y queremos ganar. Siempre tratamos de no conceder y de marcar goles para no pasar apuros en los partidos”.

Hannah Kraakman, ala de Nueva Zelanda, es consciente de la inferioridad de su conjunto y, por ello, aseguró que “Portugal es un equipo del top 3" y que "será realmente difícil", pero incidió en que saldran "a buscar un par de goles y a competir". "Será increíble jugar contra ellas”, concluyó.