1-2. El Benfica vence al Nacional con goles de Prestianni y Pavlidis

Tras una primera parte en la que el equipo del técnico José Mourinho dominó el juego, aunque no creó muchas ocasiones de gol, los tantos no llegaron hasta la segunda mitad.

Aun así, las 'águilas' celebraron por poco tiempo un gol de Pavlidis en el minuto 44, que fue anulado por estar fuera de juego.

En el 60', el Nacional estrenó el marcador tras una jugada en la que el paraguayo Alan Núñez interceptó un pase de Otamendi y envió el balón a Paulinho Bóia, quien hizo una asistencia al delantero venezolano de Nacional, Jesús Ramírez, que acabó rematando en la portería de Trubin.

Pese a que el encuentro se le complicaba, el club lisboeta consiguió el gol del empate en el 89' gracias a Prestianni, quien anotó después de avanzar por la banda derecha y lanzar un fuerte disparo.

El tanto de la victoria del Benfica se produjo en el descuento con un remate de Pavlidis tras una jugada en la que tomaron parte Otamendi y Schjelderup, que acabó con el balón a los pies del delantero griego.

Con este triunfo, el Benfica sigue tercero en la provisional igualado en puntos -28- con el Sporting, que es segundo, y por detrás del líder, el Oporto, con 31 puntos.

El Sporting se enfrentará este domingo, al Estrela Amadora y justo después el Oporto se batirá ante el Estoril.