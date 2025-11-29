Alcaraz entrega al Inter Miami la copa de campeón del Este al Inter Miami

Alcaraz, que antes del partido recibió una camiseta especial del Inter Miami con el número 99 y el nombre 'Carlitos', fue ovacionado cuando saltó al campo y entregó la copa a Jorge Mas, dueño del Inter Miami.
"Es un sueño hecho realidad. Esto es para Miami, para nuestros aficionados, para la familia. Un esfuerzo extraordinario para el club. Pero sobre todo, uno más", dijo Mas, al referirse al partido que falta para su club, la final de la MLS Cup contra el campeón del Oeste, uno entre San Diego y Vancouver.
La final se jugará este sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium.