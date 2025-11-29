Fútbol Internacional
09:50

Arrasate repite en Mallorca la fórmula de Getafe y Budimir regresa al once de Osasuna

Palma, 29 nov (EFE).- RCD Mallorca y Atlético Osasuna jugarán un partido importante para ambos clubes a partir de las 14:00 horas por la necesidad de alejarse de la zona baja, donde los locales repiten el once que ganó al Getafe y los navarros recuperan a Budimir desde el inicio.

Por EFE

Jagoba Arrasate mantiene la confianza en el bloque que consiguió el triunfo como local en su último partido y devuelve al once a Darder y Muriqi. Los elegidos son: Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samu, Mateo Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Por su parte, Alessio Lisci tiene a su estrella de vuelta en el arranque del partido después de que ya jugase unos minutos contra la Real Sociedad e introduce a Asier Osambela en el centro del campo. El once es: Sergio Herrera; Boyomo, Catena, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar Oroz, Bretones; Rubén García, Budimir, Víctor Muñoz.