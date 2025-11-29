Barranquilla acogerá la final de la Copa Sudamericana en 2026

El alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alejandro Char, publicó un video de una reunión de la Conmebol en la se comunicó que el consejo de ese organismo “en forma unánime” , decidió “dar el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única” de la Sudamericana en 2026.

Lea más: Inter de Porto Alegre destituye a Ramón Díaz

“Sabemos que a partir de ahora nos mudamos a Barranquilla y que va a ser un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor que tiene el barranquillero y el colombiano por el fútbol (...) Estamos seguros de que la elección fue la correcta ” , mencionó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Desde que la final de la Copa Sudamericana se juega a partido único, han sido sede del juego definitivo Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022) , Montevideo (2021) y Maldonado (2023). EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy