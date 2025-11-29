Inter de Porto Alegre destituye a Ramón Díaz

Ramón Díaz, de 66 años, llegó a Intern a finales de setiembre (poco después de su desvinculación del Olimpia de Paraguay) para sustituir a Roger Machado, cesado por malos resultados.
El estratega argentino, que tenía contrato hasta el final de 2026, dirigió el Colorado en 13 partidos, con un balance de tres victorias, cinco empates y cinco derrotas.
El club gaúcho informó en un comunicado que, junto a Díaz, dejan “el auxiliar Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Uribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de desempeño Juan Romanazzi” .
La estrepitosa caída del viernes por 5-1 contra Vasco por la 36ª fecha, sumada a las victorias de Santos y Vitória, dejó al Colorado en zona de descenso a falta de dos fechas para terminar el campeonato.
El equipo de Porto Alegre tiene 41 puntos, los mismos que el Santos, aunque con peor saldo de goles, y tiene uno menos que el Vitória.
En Brasil, Díaz también dirigió al Vasco da Gama de Río de Janeiro y al Corinthians de São Paulo. A ambos los salvó del descenso.
El Inter se jugará la salvación en las dos jornadas restantes, en las que se medirá al São Paulo a domicilio el próximo miércoles y recibirá en casa en la última fecha al Bragantino. El Colorado anunció que el interino Pablo Fernández tomará las riendas del equipo provisionalmente. AFP