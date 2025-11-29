Corberán: “Queremos conseguir una victoria en Vallecas que cambie la dinámica fuera”

“Es momento de dar continuidad a lo que estamos creando. La mentalidad debe ser la misma fuera y en casa: ir al campo a mostrar nuestra mejor versión, mejorar en dinámica, juego y resultados. La mentalidad del equipo es encontrar un camino que nos haga competitivos y darle la máxima continuidad posible”, dijo este sábado en rueda de prensa.

El míster del Valencia consideró que los resultados fuera de casa no tienen que ver con una relajación, sino con la exigencia de los partidos como visitante, los estadios y los rivales.

“(Las malas estadísticas a domicilio) te muestran la dificultad de ganar partidos como visitante, queremos competir igual fuera de casa que en Mestalla, es nuestro objetivo. A veces lo conseguimos y otras no, pero el deseo es ir a Vallecas a conseguir que cambie la dinámica fuera de casa”, aseguró.

Pero Corberán también avisó de que Vallecas va a ser un campo exigente y el Rayo Vallecano un rival muy incómodo que ha competido muy bien en casa. “El Madrid y Barcelona lo pasaron muy mal para sacar un punto”, recordó.

“El partido del lunes no solo está condicionado por el terreno de juego, que es algo más pequeño, condiciona más el perfil de futbolistas físicos que tiene el Rayo, que unen la capacidad técnica y física con el estilo de juego que tiene Íñigo (Pérez) como entrenador”, dijo.

Corberán explicó que el Rayo es "un equipo muy incómodo que busca la presión continua en cada área del campo, es un equipo que no permite dar espacio y tiempo. Cuando unes un estilo que te resta espacio-tiempo y con unas dimensiones del campo mas pequeñas ya te puedes imaginar el tipo de partido al que te vas a enfrentar”.

“Será un partido incómodo, no vas a tener tiempo con la pelota para decidir. Para competir en este campo tienes que tener respuestas antes de jugar el partido y que el partido te ayude a corroborar la forma con la que lo tienes que jugar”, indicó.

Pero agregó: “La exigencia del partido no está reñida con las capacidades del equipo para poder competirlo, aunque condiciona el estilo de juego agresivo del Rayo, que tienes jugadores pegados a ti que no te van a dejar tiempo para decidir, tengo confianza en que el equipo pueda hacer un buen partido”.

Corberán no se pronunció sobre si Hugo Duro tiene posibilidades de volver a la titularidad después de su gol de chilena ante el Levante: “Hugo es un jugador importantísimo para el equipo, tenemos diferentes perfiles de delantero, hay veces que empieza Hugo, otras Lucas (Beltrán), depende del partido puede que jueguen juntos.. Barajamos esas diferentes opciones”.

“Para que un equipo sea competitivo tiene que tener grandes jugadores empezando el partido y en el banquillo preparados para ayudar al equipo. Por suerte los tenemos. Vamos a jugar el siguiente partido con la mejor de las mentalidades, el equipo tiene muchas ganas y el deseo de darle continuidad a la forma de competir que ha encontrado”, aseguró.

Corberán también lamentó que el Valencia no pueda contar con su afición en la zona visitante del estadio de Vallecas. “Da mucha rabia porque es importante sentirlos, verlos y darles lo mejor. Es una limitación y es una pena no cuidar cada detalle que afecta a la afición, porque es la esencia de este deporte”, finalizó.