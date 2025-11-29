El andaluz Munuera Montero acaba con la regla de territorialidad y pitará el Sevilla-Betis

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha confirmado este sábado la designación de Munuera Montero, nacido en Jaén, como árbitro del derbi sevillano, lo que inaugura el nuevo criterio establecido para la presente temporada por el nuevo organismo encargado del arbitraje en Primera y Segunda división.

Se acaba de este modo con la regla de no escoger colegiados que sean de la misma comunidad autónoma que los equipos en liza.

Esta nueva pauta se inauguró en la Liga Hypermotion el pasado día 10, cuando el sevillano Jesús Orellana pitó el Málaga-Cordóba, que acabó con empate a dos.

En LaLiga EA Sports, el primer paso se dio con la designación del madrileño Carlos del Cerro Grande como responsable del VAR en el partido disputado por el Atlético del Madrid y el Real Madrid el pasado 27 de septiembre en el estadio Metropolitano, con victoria rojiblanca.

