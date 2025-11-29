El presidente de Portugal recibe a la selección sub-17 y les concede la Orden del Mérito

"Serán los condecorados más jóvenes", dijo Rebelo de Sousa dirigiéndose a los jugadores durante la ceremonia.

Destacó que es importante que entiendan lo que su gesta significa para Portugal, "porque hay miles y miles de jóvenes que todos los días salen pronto de la escuela y van más tarde a casa para ir a jugar al fútbol".

Subrayó que a esos jóvenes les gustaría ganar un campeonato europeo o un mundial.

"Tienen derecho a soñar y ustedes ayudan a miles de jóvenes a soñar, eso es bueno para Portugal, tener gente que practica deporte", remarcó el mandatario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras el discurso de Rebelo de Sousa cantaron todos juntos el himno nacional a capela y se hicieron un selfi que fue tomado por el propio presidente con su teléfono móvil.

Está previsto que el acto de entrega de la Orden del Mérito se lleve a cabo el 2 de enero.

Con un tanto de Anísio Cabral, una de las sensaciones del torneo, Portugal ganó a Austria (1-0) en la final del Mundial de Catar, celebrada hace dos días, y se proclamó campeona de la categoría por primera vez en su historia.