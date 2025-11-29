Flamengo le da a Brasil el vigésimo quinto título de la Copa Libertadores

Ambos equipos protagonizaron hoy en Lima la séptima final entre equipos brasileños en toda la historia de la competición, cinco de ellas en el formato de final a partido único que se implantó desde 2019.

Flamengo sucede en el trono de la Libertadores a otro equipo brasileño, Botafogo, que se impuso en 2024 al Atlético Mineiro.

La consagración para el equipo de Río de Janeiro llegó luego de pasar como segundo del grupo C, por debajo de Liga de Quito y por encima del Central Córdoba argentino y el Deportivo Táchira venezolano.

En octavos de final, el equipo dirigido por Filipe Luís eliminó a Internacional de Porto Alegre y en cuartos apeó al Estudiantes de La Plata argentino.

Y en las semifinales apartó del camino a los argentinos de Racing Club.

El 0-1 de este sábado en la capital peruana le dio a los del Ninho do Urubu su cuarta consagración tras las de 1981, 2019 y 2022.

En el palmarés por países, con la victoria de Flamengo, Brasil empata a Argentina con 25 títulos discriminados así: Flamengo (4), Palmeiras (3), Sao Paulo (3), Santos (3), Gremio (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1).

Argentina queda con igual número de trofeos que los brasileños, mientras que Uruguay es tercero con ocho campeonatos y Paraguay y Colombia empatan con tres.

El podio de la Copa Libertadores también ha sido ocupado por equipos de Chile (1) y Ecuador (1).

- Palmarés de campeones:

AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

1960 Peñarol (URU) Olimpia (PAR)

1961 Peñarol (URU) Palmeiras (BRA)

1962 Santos (BRA) Peñarol (URU)

1963 Santos (BRA) Boca Juniors (ARG)

1964 Independiente (ARG) Nacional (URU)

1965 Independiente (ARG) Peñarol (URU)

1966 Peñarol (URU) River Plate (ARG)

1967 Racing Club (ARG) Nacional (URU)

1968 Estudiantes de LP (ARG) Palmeiras (BRA)

1969 Estudiantes de LP (ARG) Nacional (URU)

1970 Estudiantes de LP (ARG) Peñarol (URU)

1971 Nacional (URU) Estudiantes de LP (ARG)

1972 Independiente (ARG) Universitario (PER)

1973 Independiente (ARG) Colo Colo (CHI)

1974 Independiente (ARG) São Paulo FC (BRA)

1975 Independiente (ARG) Unión Española (CHI)

1976 Cruzeiro (BRA) River Plate (ARG)

1977 Boca Juniors (ARG) Cruzeiro (BRA)

1978 Boca Juniors (ARG) Deportivo Cali (COL)

1979 Olimpia (PAR) Boca Juniors (ARG)

1980 Nacional (URU) Internacional (BRA)

1981 Flamengo (BRA) Cobreloa (CHI)

1982 Peñarol (URU) Cobreloa (CHI)

1983 Gremio (BRA) Peñarol (URU)

1984 Independiente (ARG) Grêmio (BRA)

1985 Argentinos Juniors(ARG) América (COL)

1986 River Plate (ARG) América (COL)

1987 Peñarol (URU) América (COL)

1988 Nacional (URU) Newell's Old Boys (ARG)

1989 Atlético Nacional (COL) Olimpia (PAR)

1990 Olimpia (PAR) Barcelona SC (ECU)

1991 Colo Colo (CHI) Olimpia (PAR)

1992 Sao Paulo (BRA) Newell's Old Boys (ARG)

1993 Sao Paulo (BRA) Universidad Católica (CHI)

1994 Vélez Sarsfield (ARG) São Paulo FC (BRA)

1995 Gremio (BRA) Atlético Nacional (COL)

1996 River Plate (ARG) América (COL)

1997 Cruzeiro (BRA) Sporting Cristal (PER)

1998 Vasco da Gama (BRA) Barcelona SC (ECU)

1999 Palmeiras (BRA) Deportivo Cali (COL)

2000 Boca Juniors (ARG) Palmeiras (BRA)

2001 Boca Juniors (ARG) Cruz Azul (MEX)

2002 Olimpia (PAR) São Caetano (BRA)

2003 Boca Juniors (ARG) Santos FC (BRA)

2004 Once Caldas (COL) Boca Juniors (ARG)

2005 Sao Paulo BRA) Atlético Paranaense (BRA)

2006 Internacional (BRA) São Paulo FC (BRA)

2007 Boca Juniors (ARG) Grêmio (BRA)

2008 Liga de Quito (ECU) Fluminense (BRA)

2009 Estudiantes LP (ARG) Cruzeiro (BRA)

2010 Internacional (BRA) Chivas de Guadalajara (MEX)

2011 Santos (BRA) Peñarol (URU)

2012 Corinthians (BRA) Boca Juniors (ARG)

2013 Atlético Mineiro (BRA) Olimpia (PAR)

2014 San Lorenzo (ARG) Nacional (PAR)

2015 River Plate (ARG) Tigres (MEX)

2016 Atlético Nacional (COL) I del Valle (ECU)

2017 Gremio (BRA) Lanús (ARG)

2018 River Plate (ARG) Boca Juniors (ARG)

2019 Flamengo (BRA) River Plate (ARG)

2020 Palmeiras (BRA) Santos (BRA)

2021 Palmeiras (BRA) Flamengo (BRA)

2022 Flamengo (BRA) Athletico Paranaense (BRA)

2023 Fluminense (BRA) Boca Juniors (ARG)

2024 Botafogo (BRA) Atlético Mineiro (BRA)

2025 Flamengo (BRA) Palmeiras (BRA).