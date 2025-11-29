Giráldez: “El Espanyol ha cambiado, este año está siendo más agresivo”

“El Espanyol ha cambiado este año. Está siendo más agresivo, modificando más sus estructuras defensivas y siendo más alto a la hora de apretar. Tenemos que ser más profundos y minimizar su capacidad de correr porque son muy verticales”, advirtió.

En rueda de prensa, el técnico celeste recordó que el curso pasado a su equipo se le complicaron los dos partidos “en cuanto a resultados” frente al conjunto dirigido por Manolo González.

“Controlamos muy bien la primera parte en el partido de ida y en la segunda no fuimos capaces de generar ocasiones de gol. En el partido de vuelta creo que fuimos superiores y generamos más ocasiones de gol que el rival, pero cometimos dos errores que no podemos cometer contra un equipo tan vertical”, incidió.

Tras aquel encuentro en Balaídos, que se llevó el Espanyol con un doblete de Roberto Fernández, Aspas encendió el vestuario blanquiazul con sus declaraciones sobre el juego desplegado por el rival.

“Casi soy más de la labor de jugar contra los grandes que vienen a jugar de tú a tú que contra un equipo pequeño que viene a cerrarse atrás”, dijo el capitán, al que no tardaron en responder dos de los pesos pesados del vestuario del Espanyol, Pere Milla y Edu Expósito.

“Iago igual no explicó de la mejor manera lo que pretendía decir. Sabemos lo grande que es el Espanyol y respetamos todas las maneras de competir. Es un equipo noble, muy bien trabajado, tiene muchos recursos para ganar los partidos, que está por encima nuestra en la tabla y ha hecho un primer tramo espectacular de temporada”, destacó este mediodía Giráldez.

“Lo mismo piensan todos mis jugadores. Si no se explicó bien o se malinterpretaron las palabras, ojalá quede en una anécdota y se vea un partido noble. No me cabe duda de que así va a ser”, añadió.

El preparador del Celta admitió que su equipo no está teniendo “la continuidad” que le gustaría en el juego, y no se mostró especialmente preocupado por no haber ganado en LaLiga delante de su afición porque intentan jugar “de la misma manera en casa y fuera”.

Este año hemos hecho partidos más completos en casa que fuera, pero hemos sacado más puntos fuera que en casa. El año pasado nos pasó al revés en muchos momentos. Muchas veces nuestra exigencia con el juego es desmedida. Yo, el primero”, concluyó.