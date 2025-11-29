Hat trick del paraguayo Bobadilla en Bolivia

El contundente Always Ready, con su goleada 7-0 sobre ABB (Academia del Balompié Boliviano), amplió a cuatro puntos su ventaja al frente de la clasificación de la Liga boliviana con relación al The Strongest.

Con el marcador 4-0, empezó a producción goleadora de Héctor Bobadilla, formado en Cerro Porteño y con pasado en 12 de Octubre de Itauguá y 24 de Setiembre de Areguá.

El atacante guaraní marcó en los minutos 73, 75 y 90. Llegó al club de la banda roja luego de su destaca actuación en el Wilstermann de Cochabamba.

Bobadilla llegó a 15 anotaciones en 24 cotejos con la casaca rojiblanca. Su marca en el “aviador” cochabambino fue de 21 conversiones en 35 juegos.