Santos sale de la zona del descenso en el Brasileirão

Aunque durante la semana la prensa brasileña había asegurado que Neymar no jugaría más esta temporada en el Santos debido a sus problemas en la rodilla, el capitán santista salió de inicio y lideró la victoria de su equipo.

Muy activo desde el inicio, Neymar abrió el marcador con un colocado disparo en el minuto 25 y sirvió un córner en el 67 que Joao Schmidt remató de cabeza a gol. Anteriormente, Lucas Kal había puesto el 2-0 con un gol en propia portería en la primera mitad.

Neymar lideró el ataque del Santos y dispuso de varias oportunidades para marcar otro tanto, antes de ser sustituido en el minuto 89, entre una gran ovación de la afición.

El atacante brasileño admitió que no está en su mejor condición física y criticó a quienes afirmaron que no volvería a jugar más esta temporada.

“Siendo sincero, no está todo bien, pero las personas necesitan saber lo que los médicos y yo sabemos. Son estas personas las que tienen que saber lo que sucedió. No voy a perjudicar mi carrera, busco lo mejor para mi, y esto es lo que tengo que decir. Inventaron muchas cosas, y me dejan triste, muy enfadado”, afirmó.

Neymar negó que hubiera impuesto su deseo de jugar a pesar de la alerta de los médicos que no lo hiciera. “Estas decisiones son internar. No pasé por encima de los médicos, fue una decisión conjunta. Quien tenía que tomar la decisión (de jugar) era yo”, agregó el delantero, quien avanzó que “con toda seguridad” estará disponible para el próximo partido, en casa del Juventude.

Con la victoria, el Santos sale de la zona de descenso y depende de sí mismo para lograr la salvación. El Peixe visitará el miércoles al Juventude, que este viernes certificó su descenso a la Serie B, y finalizará la temporada recibiendo en casa al Cruzeiro.

También este viernes, el Vasco da Gama prácticamente certificó su salvación al arrollar por 5-1 en casa al Inter de Porto Alegre, que podría finalizar la jornada en zona de descenso si el Vitória gana este sábado en casa al Mirassol.

Dos tempraneros goles antes de los 10 minutos del colombiano Andrés Gómez y del joven Rayan abrieron el camino de la goleada vascaína, en un partido marcado por la fuerte lluvia que cayó en Rio de Janeiro y que obligó a retrasar la segunda parte una hora y media.

Cauan Barros, el portugués Nuno Moreira y otra vez Rayan ampliaron para el Vasco, ante un Inter que marcó con Ricardo Mathias. La derrota complica la permanencia del Internacional, entrenado por el argentino Ramón Díaz.

“Es una derrota que no podemos admitir, tenemos que reflexionar. El aficionado no lo merece. Pedimos perdón a la afición, por la actuación y por el resultado. Tenemos que ser realistas, la situación es delicada, nos molesta. Dependemos de nosotros y lucharemos hasta el final” , declaró el capitán del Inter, Alan Patrick.

En Caxias do Sul, Juventude y Bahía empataron 1-1, resultado que condenó a los locales a jugar la Serie B el año que viene, al quedar a siete puntos de la salvación cuando apenas quedan seis por disputarse.

El Juventude se convierte en el segundo equipo descendido, junto con el colista Sport Recife, mientras que el Bahía es séptimo y ya tiene asegurada su participación en la próxima Libertadores. AFP