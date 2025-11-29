Xabi, sobre Mastantuono: “Estaba sufriendo y decidimos parar; ahora entrena sin dolor”

“Está mejor. La pubalgia requiere sus frases. Ya ha podido entrenar diez días sin molestias. Estaba sufriendo un poco en el campo y por eso decidimos parar. Ahora está entrenando sin molestias y sin dolor. Es uno más y se tiene que incorporar a la dinámica”, señaló en rueda de prensa.

Un Mastantuono que disputó su ´último partido con el Real Madrid el 1 de noviembre y que volverá a ser convocado para la visita del conjunto blanco al Girona este domingo (20:00 GMT), correspondiente a la 14ª Jornada de LaLiga EA Sports.

El argentino se ha perdido los últimos cuatro partidos en un primer año en el Real Madrid en el que ha disputado ya 689 minutos en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.