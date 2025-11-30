1-0. El Oporto vence al Estoril y se mantiene líder tras cuatro victorias consecutivas

El equipo del norte de Portugal dejó decidido el partido en el minuto 7 después de que su extremo izquierdo William Gomes sorprendiera a los 'canariños' apareciendo en el área tras un pase hacia atrás de Holsgrove que el brasileño interceptó y aprovechó para rematar con disparo raso.

Y podría haber sido por más ventaja si un tanto de cabeza marcado en el minuto 5 por Samu no hubiera sido anulado por fuera de juego.

Pese estar por delante durante todo el partido, no fue un juego fácil para los 'dragones', comandados por el técnico italiano Francesco Farioli, ya que el Estoril buscó el gol sin fortuna creando varias situaciones de peligro en la portería de Diogo Costa, que se tuvo que afanar para evitar el empate.

Con este triunfo en la duodécima jornada de la Liga de Portugal, el Oporto se mantiene primero en la clasificación con 34 puntos, seguido del Sporting, con 31, y el Benfica, con 28.

