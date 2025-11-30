1-0. Emery pone al Aston Villa tercero

Un golazo de Boubacar Kamara desde la frontal rompió la resistencia de un Wolves que fue capaz de aguantar el 0-0 durante setenta minutos, algo con mucho mérito para un equipo que tras trece jornadas solo ha sacado un punto a domicilio y es el peor visitante de la liga.

Kamara recibió la pelota en la frontal y la acomodó en la escuadra en lo que va a ser sin ninguna duda uno de los mejores goles de la jornada.

El primer gol en esta Premier League del francés significa la quinta victoria consecutiva entre todas las competiciones del os de Birmingham y les aúpa hasta la tercera posición de la tabla, con 24 puntos, a uno del Manchester City y a cinco del Arsenal, que aún tiene que jugar.

Ocurra lo que ocurra en el Chelsea-Arsenal, el Villa tiene asegurado acabar la jornada en puestos de Champions League.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Wolves, por su parte, no sale del pozo. Ni el cambio de entrenador, Rob Edwards por Vitor Pereira, ha cambiado la inercia de un equipo que ha perdido los últimos siete encuentros y que es colista de la tabla con dos puntos. Están a nueve de la salvación.