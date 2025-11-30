2-0. La 'Fiore' se desangra

El declive inesperado de la 'Fiore' parece interminable. Ni siquiera las buenas actuaciones del español David De Gea bajo palos permiten algo de respiro al combinado 'viola', ahogado en la penúltima plaza con 6 empates y 7 derrotas en el campeonato italiano. No sabe lo que es la victoria en Serie A en trece jornadas y no gana en Europa desde el 23 de octubre.

Son solo 10 goles a favor por los 21 en contra que acumula, un balance que solo empeora el Hellas Verona, colista del campeonato con 8 goles a favor y 20 encajados.

El cambio de entrenador en Florencia, que pasó de Stefano Pioli a Paolo Vanoli, por el momento, solo ha traído empates (2) y derrotas (2) en los cuatro partidos disputados, incluido el más reciente de Liga Conferencia.

Caso contrario en el banquillo del Atalanta, que desde el cambio del croata Ivan Juric por el de Palladino se salda ya con dos victorias, una ante la 'Fiore' y otra en Liga de Campeones contra el Eintracht de Fráncfort, y una derrota, ante el Nápoles, vigente campeón italiano.

Los goles del costamarfileño Odilon Kossounou y del nigeriano Ademola Lookman marcaron la diferencia en un duelo con sabor más cruel si cabe para los florentinos, pues el que fuera su entrenador la campaña pasada, ese con el que rozó la final de la Liga Conferencia hace apenas unos meses, fue su verdugo.

El Atalanta, que no ganaba en Serie A desde el pasado 21 de septiembre, se reencontró con el éxito para asentarse en la zona media de la tabla con 16 puntos, todavía lejos de puestos europeos, situados a 8 puntos. Lo hizo a costa de una 'Fiore' que se desangra cada jornada, con números de descenso y que ocupa la penúltima plaza con solo 6 puntos, cosecha de 6 empates.