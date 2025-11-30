Aitana Bonmatí causa baja en la selección española con una fractura de peroné

Según explicó el organismo federativo, la jugadora catalana, tres veces Balón de Oro, terminó la sesión preparatoria de este domingo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita.

Sometida a pruebas por parte de los servicios médicos de la RFEF, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo, con lo que abandona la concentración en Las Rozas para comenzar su periodo de recuperación.

Aitana Bonmatí, nacida en San Pedro de Ribas, es una de las jugadoras clave del Barcelona y de la selección española. Fue la autora del gol del triunfo de España ante Alemania en las semifinales de la pasada Eurocopa de Suiza.

En el partido de ida de la final de la Liga de Naciones fue reemplazada a los 77 minutos por la madridista Athenea del Castillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro concluyó con empate a cero y la final, en la que el conjunto de Sonia Bermúdez tratará de revalidar el título, se decidirá en el estadio del Atlético de Madrid el martes a partir de las 18.30 horas.